“Vítima dos padrões de beleza de Hollywood”. Julia Roberts está a pesar 47 quilos | FOTO

A atriz surgiu muito mais magra do que é habitual no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

A perda de peso de Julia Roberts está a gerar alguma controvérsia. De acordo com uma fonte do Radar Online, a atriz tem vindo a realizar rotinas de treino intensivas, que estão a fazer com que perca muito peso. "Treina com um personal trainer seis dias por semana. Pratica aeróbica, pilates e ioga, e quase não come nada", declarou a mesma fonte.

Além disso, ao Radar Online a mesma fonte indica que, neste momento, Julia Roberts está a pesar 47,5 quilos e que esta se trata de uma consequência da pressão que se coloca aos atores na indústria de cinema de Hollywood: “É vítima do padrão de beleza”.



AFP