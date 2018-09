Kate Beckinsale leva sempre consigo algo que diz ser “difícil de encontrar”

Para Kate Beckinsale o elemento essencial, com o qual não consegue viajar sem, é um pacote de manteiga. Para a atriz de 45 anos, isto é algo que “faz todo o sentido”.

A manteiga tem de ser irlandesa e de uma marca específica, revelou à revista People.

De acordo com a atriz, "é difícil de encontrar. Por isso, se for para outra cidade levo dentro da mala para ter a certeza que tenho. Sou a pessoa mais louca por viajar com manteiga".