Portugueses dispostos a pagar rendas até 500€ por mês

Comprar casa própria continua a ser a escolha de 89,7% dos portugueses.

Segundos dados do Observatório do Mercado de Habitação em Portugal, o valor médio que os portugueses estão dispostos a pagar para comprar casa é de 138 623 euros que corresponde a menos 34 629 euros do que o valor médio de oferta do mercado.

Na hora de comprar a casa, 35,3% dos portugueses admite recorrer integralmente ao crédito à habitação enquanto apenas 11% assume usar poupanças ou vender a casa antiga para pagar a nova.

Já no que diz respeito ao arrendamento, o mercado demonstra uma maior escassez face às condições dos portugueses.

74,1% está disposto a pagar um valor médio de 500 euros por mês, mas apenas 61,4% da oferta de casas para arrendamento corresponde a esse valor.

No entanto, os imóveis para arrendar com valores mensais entre 601 e 700 euros superam a procura em 6,7%. O mesmo acontece à procura de 3% face à oferta de 11% para casas com rendas entre os 801 e os 900 euros mensais.

Nas questões de pagamento, 30% do rendimento do agregado familiar diz respeito ao custo mensal da renda paga.

Casa portuguesa

Um apartamento num prédio faz parte da escolha de 61,2% das pessoas, de preferência em segunda mão e sem necessitar de obras. 40,9% prefere um apartamento com três quartos e 49,5% assume querer duas casas de banho.

As áreas localizadas em zonas periféricas do centro ou áreas centrais da cidade são as escolhas de mais de 40%. Estacionamento, boas acessibilidades e transportes públicos são condições quase obrigatórias para mais de 80% dos portugueses.

Segundo Ricardo Sousa, CEO da Century 21, “a análise a nível nacional revela desequilíbrios muito significativos entre a oferta e a procura”, concretamente no que diz respeito à tipologia, como o número de quartos, casas de banho, garagens e zonas.