Naomi Osaka revelou o que lhe disse Serena Williams durante a entrega de prémios

A tenista Naomi Osaka, que venceu no passado sábado o US Open, revelou, numa entrevista com Ellen DeGeneres, o que Serena Williams lhe disse ao ouvido.

“Achava que os assobios eram dirigidos a mim. Não conseguia perceber o que se estava a passar”, disse a atleta de 20. “Ela disse que estava orgulhosa de mim e que queria que eu soubesse que não me estavam a vaiar a mim”.

Osaka disse ainda que só se teve conhecimento da discussão entre Serena Williams e o árbitro Carlos Ramos depois de ter saído do campo porque não queria perder a concentração. Recorde-se que Serena Williams acusou o árbitro de sexismo por este lhe ter atribuído uma terceira penalização com ela lhe chamou “ladrão”.