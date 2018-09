Benfica. Cervi renova até 2023

O Benfica anunciou, através das redes sociais, a renovação do contrato com o extremo argentino Franco Cervi até 2023. Na prática, o jogador comprometeu-se com o clube da Luz por mais uma época, pois o vínculo que tinha até aqui era válido até 2022.

Contratado no verão de 2016 ao Rosario Central, a troco de quase seis milhões de euros, Cervi assumiu-se de imediato como indiscutível para Rui Vitória e mantém esse estatuto até agora. Aos 41 jogos e sete golos na primeira temporada, onde venceu as três principais competições nacionais, o argentino juntou mais 37 jogos e quatro golos em 2017/18. Esta época soma já oito jogos, todos como titular, e um golo.

O anúncio da renovação surge poucos dias depois da estreia, aos 24 anos, pela seleção principal da Argentina: lançado aos 66 minutos num particular com a Guatemala (3-0), no passado dia 8, viria quatro dias depois a entrar ao intervalo no nulo com a Colômbia.