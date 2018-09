Ténis. João Sousa defronta ex-top 50 ucraniano na Taça Davis

João Sousa irá enfrentar, esta sexta-feira, o ucraniano Illya Marchenko na primeira eliminatória do playoff de encontro de singulares do grupo I da Taça Davis. O melhor tenista português de sempre, que esta semana ascendeu ao 49.º lugar no ranking mundial, terá pela frente um adversário que em 2016 chegou a estar igualmente em 49.º do mundo, embora neste momento ocupe uma modesta 337.ª posição.

No segundo encontro de singulares, Pedro Sousa (144.º e segundo melhor português) defronta o número um ucraniano, Sergiy Stakhovsky (142.º), que ainda em julho afastou João Sousa na primeira ronda de Wimbledon. Para sábado, João Sousa e Gastão Elias foram nomeados pelo capitão Nuno Marques para o duelo de pares com Sergyi Stakhovsky e Denys Molchanov; João Domingues será o quarto jogador da seleção portuguesa.

A equipa vencedora deste playoff garante a permanência no grupo I. Os derrotados, por seu lado, terão nova oportunidade para evitar a descida de divisão num embate com a África do Sul.