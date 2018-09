As obras de alargamento do porto de Setúbal vão ficar concluídas em maio de 2019, prevê o governo.

As obras, que vão rondar os 24,5 milhões de euros - 14,8 milhões são verbas comunitárias -, estão a provocar polémica devido às dragagens.

De acordo com as associações ambientalistas, que ponderam recorrer aos tribunais, as dragagens vão provocar o desaparecimento de praias e trazer riscos para o habitat do Sado.