MUDE abre novo concurso para reabilitação do edifício

Edifício do Museu do Design e da Moda, em Lisboa, está encerrado para obras já há mais de dois anos.

O Museu do Design e da Moda (MUDE) vai abrir um novo concurso internacional para a reabilitação do seu edifício depois de ter posto fim ao contrato com a Soares da Costa, a empresa que estava responsável pelas obras, por incumprimento.

A notícia foi avançada nesta quinta-feira pela agência Lusa, que confirmou junto da diretora do museu, Bárbara Coutinho, que as o contrato foi denunciado por atrasos nos prazos de cumprimento da obra, em março passado.

“Foi feita uma empreitada para a reabilitação integral do edifício do museu, mas devido a problemas vários, nomeadamente incumprimentos dos ‘timings’, e a não execução cabal e total de todos os trabalhos que estavam implicados, houve a necessidade de fazer uma resolução do contrato com a empresa”, disse a diretora do museu, citada pela agência.

O MUDE está encerrado já desde maio de 2016 para obras de reabilitação integral do edifício de oito pisos localizado na Rua Augusta, em Lisboa. A programação tem prosseguido entretanto noutros locais, sob o título “MUDE Fora de Portas”.