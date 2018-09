Volkswagen diz adeus ao lendário ‘carocha’

A marca quer agora focar-se no fabrico de carros destinados a famílias maiores e de viaturas elétricas

O fabricante de carros alemão Volkswagen anunciou, esta quinta-feira, que vai pôr um ponto final na produção de um dos modelos mais icónicos da marca, o ‘Carocha’. E para “celebrar a rica herança”, a marca vai lançar dois modelos únicos.

"A perda do 'Carocha', depois de três gerações e mais de sete décadas, deverá provocar um conjunto de emoções aos muitos fãs devotos do 'Carocha'", afirmou o presidente executivo da Volkswagen da América do Norte, Hinrich Woebcken.

A marca quer agora focar-se no fabrico de carros destinados a famílias maiores e viaturas elétricas, sendo que "não prevê no imediato substituir" o ‘Carocha’, explica o presidente.

A produção do mítico veículo verá o seu fim definitivo a julho de 2019.