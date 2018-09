Temperaturas altas vão continuar

"Vamos continuar com calor. As temperaturas máximas vão estar ligeiramente acima do que é normal para esta época do ano e as mínimas também estão com valores relativamente elevados, em especial do interior Centro e na região Sul", indicou à agência Lusa a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Patrícia Gomes.

Segundo refere o IPMA, as temperaturas mínimas vão andar à volta dos 20 graus Celsius, exceto na região Norte e alguns locais do interior, que poderão atingir os 12 ou os 14 graus.

"Para hoje e sábado, a temperatura máxima vai rondar os 30 graus em quase todo o território, exceto em alguns locais mais próximos da faixa costeira, que devido ao efeito de brisa atingem valores mais baixos, ainda assim 23/25 graus, mas normais para esta época do ano", explicou Patrícia Gomes à Lusa.

No que diz respeito à próxima semana, as temperaturas não vão ter grandes variações. “De acordo com informação disponível no momento, há uma ligeira descida na terça-feira de 2/3 graus, mas ainda assim grande parte do território vai ter valores próximos dos 30 graus", disse.