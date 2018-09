Criança de dez anos cai de piso de 4 metros de estabelecimento comercial no Seixal

Uma criança de dez anos sofreu vários ferimentos, depois de cair de uma altura de cerca de quatro metros dentro de uma superfície comercial, no concelho do Seixal.

O menor acabou por ser socorrido no local pelos Bombeiros do Seixal e pela equipa médica do INEM, e depois transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

O alerta foi dado pelas 13h56 de ontem, e dava conta de uma situação de trauma.

A vítima terá caído por um buraco no parque de estacionamento daquele espaço comercial, escreve o Correio da Manhã.

O buraco - destinado à ventilação da superfície comercial – devia estar tapado e ter uma grade de proteção, mas por razões desconhecidas não se encontrava assim.

A criança acabou por fraturar um dos braços, escreve a mesma publicação.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias relacionadas com o incidente.