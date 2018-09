Furacão Helene. Aviso de chuva nos Açores elevado para vermelho

Esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para vermelho o aviso de precipitação para as ilhas do grupo ocidental dos Açores, devido à passagem do furacão Helene, que deverá chegar já amanhã, sábado.

De acordo com um comunicado do IPMA, o aviso vermelho para a ilha das Flores e do Corvo vai entrar em vigor a partir das 12h00 até às 24h00 de sábado.

Em declarações à Lusa, a meteorologista do IPMA, Vanda Costa, explicou que o nível de aviso foi elevado porque, de acordo com as novas previsões, é expectável que "ocorra mais precipitação no grupo Ocidental, já que está previsto que o centro da tempestade tropical possa passar mais próximo das ilhas”.

Além do aviso vermelho, foi ainda emitido um aviso laranja para as Flores e para o Corvo, devido à agitação marítima e ao vento que se vai fazer sentir durante este fim de semana.

Já para o grupo Central: ilha Terceira, ilha de São Jorge, ilha do Pico, ilha da Graciosa e ilha do Faial), o IPMA emitiu avisos amarelo e laranja, tendo em conta as previsões de chuva forte, vento e agitação marítima.

No grupo Oriental - São Miguel e Santa Maria - foram emitidos avisos amarelos apenas devido à chuva e ao vento.