Autor do roubo dos emails provoca PJ. “Apanha-me se puderes”

Rui Pinto, um homem de 30 anos, é agora o principal suspeito pela violação de correspondência interna do Benfica, e já estava sinalizado pela Polícia Judiciária(PJ) desde 2016, por causa do Football Leaks.

Na edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, o pai de Rui Pinto afirma que o flho tem agora “medo de regressar a Portugal”, e coloca algumas dúvidas sobre se o filho terá realmente cometido este crime de que está a ser acusado.

Além disso, a página do Facebook Football Leaks voltou a estar ativa e fez até uma publicação, onde deixa um aviso em tom de provocação, à PJ.

“PJ à minha procura?”, lê-se na página do Facebook, onde de seguida o autor da publicação coloca em hashtag “catch me if you can” (apanha-me se puderes).