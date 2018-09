FC Porto processa vice-presidente do Benfica

As declarações de Varandas Fernandes estão na origem da queixa do FC Porto.

O FC Porto anunciou que deu indicações ao departamento jurídico para proceder judicialmente contra Varanda Fernandes no seguimento das declarações do vice-presidente do Benfica sobre o caso dos emails.

"O FC Porto deu instruções ao departamento de jurídico para proceder judicialmente contra Varandas Fernandes. Em causa estão as declarações falsas e difamatórias do vice-presidente do Benfica, tendo afirmado que o FC Porto pagou e instigou o acesso ilegítimo do sistema informático do Benfica.

"Alguém acredita que o hacker ia oferecer essa informação a troco de nada? Ninguém acredita nisso. Neste processo já se sabe que o diretor de comunicação do FC Porto está constituído arguido. Que das decisões já concluídas, o Tribunal Administrativo do Porto e a Entidade Reguladora da Comunicação Social dão razão ao Benfica e condenam a divulgação de correspondência privada por parte do FC Porto. Acreditamos que a justiça conseguirá provar a forma e as contrapartidas financeiras do modo como o FC Porto obteve a informação roubada ao Benfica.", são algumas das declarações que estão na base da queixa que o FC Porto vai formalizar.