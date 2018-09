Cascais recebe a 7.ª edição do Lumina Festival da Luz 2018

A 7.ª edição do LUMINA Festival da Luz, que se realiza em Cascais, nas zonas da Baía, Marina, jardins e ruas da vila, decorre de 21 a 23 de setembro de 2018, e conta com várias instalações de luz artísticas, projetos interativos e vídeo mappings imersivos.

Nesta edição, a viagem tem como protagonistas Cores e Formas, e serão celebradas por vários artistas nacionais e internacionais de renome, que guiam o público ao longo de um percurso dinâmico de experiências emocionais e sensoriais.

Além disso, o festival vai ter ainda um país convidado, como é habitual, e este ano é a Polónia quem vai marcar presença, juntamente como o apoio da Embaixada da República da Polónia e do seu parceiro estratégico, EDP Renováveis.

Além da iluminação, ao longo dos três dias do festival os visitantes podem conhecer mais sobre a gastronomia e a cultura do país, bem como a obra do artista polaco convidado, Robert Sochacki.