Acidentes em ambas as pontes provocam dificuldades na saída de Lisboa

As filas para a Ponte 25 de Abril chegam a Telheiras pelo Eixo Norte-Sul e a Linda-a-Velha pela A5

Um acidente no meio da Ponte Vasco da Gama e outro na Ponte 25 de Abril está a causar dificuldades no trânsito para quem pretende sair de Lisboa em direção ao sul.

Para aceder à Ponte 25 de Abril, a fila chega mesmo à zona de Telheiras, pelo eixo Norte-Sul e até Linda-a-Velha na ligação pela A5. Este condicionamento está também a prejudicar todas as artérias que tenham ligação à ponte.

Já na Vasco da Gama, o acidente a meio do tabuleiro está a provocar fila desde o início da ponte. Este engarrafamento está também a afetar as ligações da 2.ª Circular à CRIL em Sacavém, assim como a CRIL no Sentido Algés-Sacavém. O trânsito chega à paragem entre os túneis de Benfica e Olival Basto.