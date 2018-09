Membro das Pussy Riot envenenado perde visão, fala e mobilidade

Um dos membros da banda ativista russa Pussy Riot, Piotr “Peter” Verzilov, foi hospitalizado esta quarta-feira por possível envenenamento. Esta quinta-feira à noite, a banda avançou que Piotr Verzilov perdeu a fala, a visão e a capacidade de andar.

Um membro das Pussy Riot explicou à imprensa que quando Piotr foi para o hospital em estado grave, "num período de duas horas, Piotr piorou exponencialmente", acreditando que este foi envenenado.

A banda avança que o membro "primeiro perdeu a visão, depois a fala e depois perdeu a capacidade de andar".

Our friend, brother, comrade Petr Verzilov is in reanimation. His life is in danger. We think that he was poisoned. https://t.co/BYVl4rir1a — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 12, 2018

“O Piotr pode ter sido envenenado. Está agora em estado grave no departamento de toxicologia” de um hospital em Moscovo, escreveu Nadejda Tolokonnikova no Twitter. Para além disto, a banda lançou um apelo para que o melhor profissional na área de toxicologia se disponha a ajudar: "Precisamos do contacto do melhor médico de toxicologia, o melhor da profissão. Precisamos de uma consulta o mais rápido possível. É para o Peter que foi envenenado".

hi.



we need a contact of the best toxicologist, like the best in profession. we need a consultation ASAP.



It's about Peter who was poisoned.



thanks — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 13, 2018

Piotr Verzilov é casado com Nadejda Tolokonnikova, mais conhecida por Nadya, uma das porta-vozes da banda que foi presa durante dois anos pela atuação na catedral em frente de Putin, em 2012, onde se manifestou contra o presidente.

Piotr Verzilov foi um dos invasores de campo durante o mundial, tendo estado preso durante 15 dias. O membro do grupo ativista é russo-canadiano, o que levou Justin Trudeau a pronunciar-se sobre o caso, dizendo-se “preocupado”. Contudo, o presidente canandiano diz que é muito cedo para retirar conclusões de que de facto tenha havido envenenamento ou não.