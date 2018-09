Produção automóvel cai 10,6% em agosto

A produção automóvel em Portugal registou uma queda de 10,6% no mês de agosto. As habituais paragens nesta época do ano é razão principal.

No último mês foram produzidos 7.694 automóveis ligeiros e pesados em Portugal, embora nos primeiros oito meses do ano o crescimento tenha sido de 85,3%, um total de 189.544 unidades, face ao mesmo período do ano passado.

Os dados foram divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) que confirmam a importância da exportação para o setor devido à percentagem elevada de veículos fabricados em Portugal que têm como destino o estrangeiro, 96,4%.

“O que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa”, afirma a ACAP.

A Europa continua a liderar as exportações, com 90% da quota, “com a Alemanha (21,0%), França (14,6%), Itália (11,7%) e Espanha (10,9%) no topo do ranking”.