Governo diz que não há portugueses afetados pelo furacão Florence

Nenhum cidadão português foi afetado pela passagem do furacão Florence pelos Estados Unidos, garantiu esta sexta-feira o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"O nosso gabinete consular está a acompanhar, mas para já, de acordo com as informações que temos, não há cidadãos portugueses que tenham sido objeto de quaisquer prejuízos causados por este tufão", disse José Luís Carneiro, no final da iniciativa “Diálogo com as Comunidades: Leis eleitorais + Participação” que decorreu na Embaixada de Portugal em Bruxelas.

Nas zonas da Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Geórgia, existe vários cidadãos portugueses que estão “organizados no sentido de se auxiliarem e de mutuamente se protegerem, nomeadamente na permuta de informações”, acrescentou o secretário de Estado acrescentando que “a própria embaixada tem um conjunto de conselhos que são conferidos a todos os portugueses que vivem naquela jurisdição”.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas garantiu ainda que estão atentos às previsões de que um “super tufão” vai atingir Macau este domingo. “Neste momento, o gabinete de emergência consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros acompanha o tufão que tem vindo a aproximar-se das jurisdições consulares que temos um Macau, em Cantão, em Xangai, e na China. Foi constituída uma célula de emergência na estrutura consular de Macau que está articulada com as autoridades de proteção civil de Macau e também com as autoridades de emergência consular do nosso MNE", disse ainda José Luís Carneiro.

Segundo os Serviços Meteorológicos e Geológicos, os alertas de tempestade foram desativados esta quinta-feira, uma vez que o ciclone tropical Barijat está a afastar-se do território, no entanto as autoridades preveem que, mesmo assim, um “super tufa”o atinja Macau este domingo