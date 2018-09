Foto de jovens em roupa interior na Faculdade de Arquitetura gera polémica

Com o início das aulas, começam as praxes e há já uma foto que está a gerar polémica. Um grupo de jovens aparece em roupa interior numa fotografia tirada na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Segundo a autora da publicação, trata-se de uma praxe. No entanto, a faculdade já desmentiu.

“Ora bem… em 2001 fui caloira da FA-UL e participei nas praxes: andei pintada de verde, cantei umas coisas sobre o Taveira, fiz o rally das tascas e fui batizada na fonte em Belém, diria até que me diverti… Mas agora andar por aí de roupa interior é… demais? Alguém controla as praxes ou faz-se o que qualquer um propõe?”, escreveu a autora da publicação. Isto acompanha uma fotografia de uma suspeita atividade de praxe, onde aparecem alunos de roupa interior. Contudo, na foto não se vê nenhum aluno de traje académico.

O Observador contactou a Faculdade de Arquitetura que desmentiu tratar-se de uma praxe, mas sim de uma “ação voluntária e de auto-recriação por parte de alguns alunos”. A faculdade afirma que não se trata de uma atividade relacionada com a praxe pois “decorre num espaço interior e não no local onde a foto foi tirada. É uma fotografia completamente descontextualizada”.