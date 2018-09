Dívida portuguesa continua acima do lixo, segundo S&P

O rating da dívida soberana de Portugal foi esta sexta-feira reafirmado em “BBB-“ pela Standard & Poor’s, o que representa um nível acima de lixo.

Também quanto à perspetiva para a evolução da qualidade da dívida, a S&P subiu o “outlook” de Portugal de “estável” para “positiva”. Este avanço pode significar que numa próxima avaliação poderá alterar a classificação soberana para o nível acima, ou seja BBB.

Mário Centeno já reagiu ao anuncio. “Esta actualização reflecte a confiança na sustentabilidade dos progressos registados na evolução da economia portuguesa e na gestão das contas públicas, com destaque para as projecções de um crescimento económico robusto, a diminuição da dívida externa, o dinamismo do sector exportador e a solidez do processo de consolidação orçamental”, disse o ministro em comunicado reforçando "os progressos alcançados no reforço da estabilidade financeira, entre os quais a redução significativa do rácio do crédito mal parado".

"Este desenvolvimento é o resultado das nossas políticas orientadas para reforçar a confiança dos agentes económicos, estabilizar o sistema financeiro e equilibrar as contas públicas, através do aumento continuado da qualidade da despesa pública", acrescentou o presidente do Eurogrupo reforçando que “o Governo tenciona alcançar um orçamento equilibrado no próximo ano e manter a trajetória descendente do peso da dívida pública no PIB, por forma a reforçar a resiliência das contas públicas e da economia portuguesa".

"A decisão da S&P traduz o compromisso do Governo de prosseguir uma gestão criteriosa das contas públicas e de continuar a promover um crescimento económico sustentável inclusivo, com aumento do emprego e redução das desigualdades", conclui o comunicado