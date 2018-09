Sociedade

15 de setembro 2018

Furacão Helene. IPMA prevê fortes rajadas de vento para os Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, a partir deste sábado, que os efeitos do furacão Helene se comecem a fazer sentir a partir da madrugada no Grupo Ocidental dos Açores, com rajadas de ventos que podem chegar até aos 150 quilómetros por hora.