Festas da Moita. Atropelamento faz um morto e cinco feridos

Uma jovem de 17 anos morreu esta madrugada, e cinco outras pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento nas festas da Moita, no distrito de Setúbal.

Fonte da GNR, em declarações à Lusa, adiantou que o suspeito do atropelamento foi detido no local por esta força de autoridade, que policiava a zona das festas da Moita, enquanto ainda se encontrava dentro do interior do veículo ligeiro.

O acidente deu-se pouco depois das 02h00 da manhã, na Rua Silva Evaristo, que se encontrava interdita ao trânsito por causa das festas.