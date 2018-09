Irmã de jogador Yannick Djaló é a vítima mortal das festas da Moita

Açuena, de 17 anos, é a irmã do jogador Yannick Djaló, e foi a vítima mortal do atropelamento que aconteceu esta madrugada durante as festas da Moita, no distrito de Setúbal.

A jovem foi brutalmente atropelada quando regressava a casa com um grupo de amigos, quando foram surpreendidos pelo carro que estava completamente desgovernado, escreve o Correio da Manhã.

À revista Flash!, a ex-mulher do futebolista, Ana Sofia, confirmou que a vítima mortal se trata mesmo da irmã do jogador, e que este deverá regressar entre hoje e amanhã da Tailândia - onde está a jogar.

Além da vítima mortal, outras cinco pessoas ficaram feridas.

O condutor tem cerca de 20 anos, e foi detido pelas autoridades pouco tempo depois do atropelamento, e será ouvido ainda hoje no Tribunal do Barreiro.

No local estiveram os bombeiros da Moita, um carro da VMER e a GNR.