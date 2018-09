PGR. Joana Marques Vidal deverá ser reconduzida

A Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, deverá ser reconduzida no mandato: uma decisão que terá, de acordo com o Expresso na edição deste sábado, sido acordada entre o primeiro-ministro e o Presidente da República.

O mandato da procuradora termina já no próximo mês de outubro e, na semana passada, o mesmo jornal avançava que António Costa não queria entrar em conflito com Marcelo, motivo pelo qual estarão criadas todas as condições para que Joana Marques Vidal seja reconduzida no cargo.

O Expresso escreve hoje que o processo tem sido trabalhado entre o chefe do Governo e o chefe de Estado e que a recondução de Marques Vidal “está na calha”.

No entanto, apesar de estar tudo encaminhado para que a PGR seja reconduzida, o anúncio oficial só deverá acontecer depois do regresso de António Costa da viagem a Angola, que está marcada para a próxima segunda e terça-feira.