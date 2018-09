Corpo encontrado em rio em Monção

De acordo com fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo da GNR, em declarações à Lusa, o corpo pode ser de um homem, com cerca de 44 anos, que foi dado como desaparecido ontem, sexta-feira.

No entanto, só depois de o cadáver ser retirado do rio é que se poderá confirmar a identidade da vítimas e quais as circunstâncias da sua morte.

O cadáver foi encontrado pelas 12h13, na sequência de uma operação de buscas pelo homem desaparecido.

As autoridades receberam o alerta por parte do irmão da vítima.

A mesma fonte adiantou ainda que "as operações de resgate do corpo estão a ser realizadas pelos bombeiros locais e deverão prolongar-se durante as próximas horas".