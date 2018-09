Dois dias de entrada livre no D. Maria

No âmbito do festival Lisboa na Rua, o Teatro Nacional D. Maria II abre a sua nova temporada com dois dias de entrada livre (hoje e amanhã)

A luz de Lisboa ajuda. Esta cidade azul, indolente. Houve uma escritora que sonhou com a hipótese de na vida sermos o vasto elenco de uma peça de teatro absurdo escrita por um Deus absurdo. O festival Lisboa na Rua, impulsionado pela EGEAC, não poderá juntar mais elementos para que este sonho se sinta tomar fôlego nas ruas da capital portuguesa. A iniciativa assume como horizonte a noção de que «um Teatro para todos não se faz sem que todos venham ao Teatro». Assim sendo, o TNDMII irá uma vez mais abrir a sua temporada com dois dias (15 e 16) de entrada livre e uma oferta diversificada ao nível da programação.

Apesar dos bilhetes serem gratuitos será necessário que os espetadores se dirijam às bilheteiras do Teatro Nacional com o fim de levantarem os ingressos para as sessões do próprio dia. Não havendo a possibilidade de reserva de bilhetes e abrindo a bilheteira às 12h, os visitantes são aconselhados a reunir-se no átrio do teatro com pelo menos 1h30 de antecedência. Uma vez que o número de bilhetes distribuídos é limitado à lotação das salas e já que estes concedem entrada gratuita a espetáculos, lançamento de livros, leituras encenadas, concertos, uma exposição e feira do livro de teatro, a grande afluência é mais do que justificada.

Cada espetador poderá levantar até 2 bilhetes para um espetáculo à escolha, ou então até 4 ingressos no caso das leituras encenadas ou da visita guiada à exposição patente no D. Maria.