Publicam-se fados inéditos de Vasco Graça Moura

Há uma melodia que habita rente às palavras e sai do que as prende à morte, escrevia o poeta noutros recortes. Estão contados quatro anos da morte de Vasco Graça Moura, e acaba de chegar às livrarias um pequeno livro de capa dura, feito amuleto para aqueles que amam corpo a corpo, no território vulgar, onde de um travo de amargura, de uma tristeza sem cura se retiram as luas para se andar à noite buscando a doce lei daqueles que quiseram amarrar-se alguém como se de destino isso lhes bastasse.

Editado pela Quetzal, "A Puxar Ao Sentimento" reúne 35 letras de fado, poemas íntimos do canto, e na sua maioria inéditos, preparados para edição pelo próprio poeta. O título é dele, como o subtítulo, "trinta e um fadinhos de autor". Sendo que para lá dos 31 fados, há variantes para três deles, acrescentando-se uma marcha (quero marchar na avenida), que encerra a obra.

O livro aparece duas décadas após Graça Moura ter editado "Letras do Fado Vulgar", o seu primeiro livro de poemas para fado. Esse volume viria a ser reeditado em 2001, originando mais tarde Mais Fados & Companhia (uma edição do jornal "Público" e da Corda Seca, em 2004).

Como lembra a editora, ao longo da vida o autor tinha escrito vários ensaios sobre a origem deste género musical, e as suas incursões não se ficaram pelo plano teórico, mas teve alguns fados cantados por destacados intérpretes como Mísia, Kátia Guerreiro e Cristina Branco. A Quetzal adianta que este novo volume faz crescer o cancioneiro, e constitui uma homenagem ao fado, que, nestas letras se aproveita do "génio melancólico e pleno de ironia" do poeta.

Eis uma das letras/poemas que integram o volume:

TOMA LÁ O MEU RETRATO



toma lá o meu retrato

que eu desenhei a cantar

e com sombras musicais

hás-de achar-lhe o traço exacto

não só na expressão do olhar

como em muitos pontos mais

pus nele o meu coração

cordado a ponto de cruz

para que ao vê-lo tu creias

neste amor de perdição

entrecortado de luz

a soluçar-me nas veias

retratei a minha face

no afago dos teus dedos

que hão-de voltar a fazê-lo

ah! quem dera que voltasse

esse tempo dos segredos

a enredarem-me o cabelo

o retrato é tal e qual

o que eu sou e o que pareço

o que penso e o que digo

se aceitas este sinal

se lhe dás algum apreço

guarda-o sempre bem contigo

e sei que não é preciso

mas com meu nome já vês

o assinei e vai datado

do ano do teu sorriso

de qualquer dia do mês

e da hora deste fado.