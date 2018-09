Benfica conquista título europeu de atletismo em sub-20

Mais um dia de títulos para as águias e para os leões num momento em que são os atletas quem eleva o espírito em clubes minados pelos seus dirigentes. Do outro lado da fronteira, foram os juniores 'encarnados' que, há entrada para a última prova, os 4x400 metros, seguiam com oito pontos de vantagem sobre o Sparta, da Dinamarca, mantiveram o espírito de triunfo nessa corrida e sagraram-se campeões europeus, numa exibição muito forte, com 15 classificações na primeira metade da tabela, cinco das quais triunfos.

Pouco antes, em Leiria, foi a equipa feminina do Sporting que terminou no pódio do Grupo B da Taça dos Clubes Campeões Europeus de atletismo de sub-20, não conseguindo o apuramento para o Grupo A.

A formação 'leonina' terminou na terceira posição da classificação coletiva, somando 67,5 pontos, perdendo com as formações do Mass Ljubljana, da Eslovénia (87,5 pontos), e do Aarau, da Suíça (75 pontos), sendo estas as duas únicas equipas que ascendem ao Grupo A.