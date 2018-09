Prisão preventiva para jovem que atropelou a irmã de Yannick Djaló na Moita

O suspeito do atropelamento com um veículo ligeiro de passageiros foi detido pela GNR ainda no interior da viatura, que ficou imobilizada no local. O rapaz de 21 anos, atropelou um grupo de pessoas no recinto das festas da Moita, da Nossa Senhora da Boa Viagem, tentando depois fugir.

De acordo com a GNR, o incidente teve lugar de madrugada, por volta das duas da manhã: "um condutor avançou a alta velocidade por um arruamento de acesso às referidas festas, tendo embatido violentamente nas guardas de madeira de proteção, utilizadas para as largadas de touros, as quais não impediram que o veículo colidisse com as vítimas, provocando cinco feridos leves e uma vítima mortal", diz o comunicado da GNR do Montijo.

Os militaram estavam perto, e aperceberam-se de que o condutor estava a fazer marcha atrás para se colocar em fuga, pelo que de imediato se lançaram sobre o carro, conseguindo imobilizar a viatura e o seu condutor, "evitando assim mais danos e vítimas".

A GNR adianta que foi necessário efetuar um perímetro de segurança para "salvaguardar a integridade física do autor do atropelamento, manter a ordem pública e garantir a rápida assistência médica às vítimas".

Os cinco feridos, considerados ligeiros, foram transportados para o hospital do Barreiro.

O condutor foi presente esta manhã a 1º interrogatório judicial, no Tribunal Judicial do Barreiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Está indiciado em doze crimes: um de condução perigosa; dez de homicídio qualificado na forma tentada e um de homicídio qualificado.

Quanto à vítima mortal, chamava-se Açuena, tinha 17 anos, era irmã do jogador de futebol Yannick Djaló. Estava com um grupo de amigos, e regressava a casa quando foram surpreendidos pelo carro que estava completamente desgovernado, escreve o Correio da Manhã.

À revista Flash!, a ex-mulher do futebolista, Ana Sofia, confirmou que a vítima mortal se trata mesmo da irmã do jogador, e que este deverá regressar entre hoje e amanhã da Tailândia - onde está a jogar.