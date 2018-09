Inicia-se terça-feira a terceira cimeira entre Coreias

A cimeira entre as duas Coreias vai realizar-se entre terça e quinta-feira, na Coreia do Norte, com o objetivo de desencadear o diálogo entre Kim Jog-un e os Estados Unidos para a desnuclearização da península.

Kim Jong-un pretende que o armistício assinado no final da Guerra da Coreia seja agora substituído por um tratado de paz para que, tal como exigem os Estados Unidos, comece a ser desmantelado o seu arsenal nuclear e de mísseis.

Os EUA já deram a entender que precisam de mais garantias, entre elas a autorização de Pyonyang para a entrada de inspetores ou a divulgação dos inventários de armas, antes do acordo de paz.

"A Coreia do Norte tem vontade de efetuar a desnuclearização e portanto desfazer-se das suas armas nucleares (...) e os Estados Unidos têm vontade de pôr fim às relações hostis com o Norte e de dar garantias de segurança", declarou Moon Jae-In, presidente sul-coreano, acrescentando ainda que “há bloqueios pois cada lado exige ao outro que atue primeiro”.

A cimeira, a acontecer entre terça e quinta-feira, tem como objetivo impulsionar as negociações entre Washington e Pyongyan.

Este encontro entre os líderes coreanos é já o terceiro desde abril.