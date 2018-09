Morreu o ator Dudley Sutton, aos 85 anos, vítima de cancro.

De acordo com a BBC, a notícia da morte do ator, conhecido pela sério ‘Lovejoy’, foi dada por Natasha Stevenson, sua representante.

A família de Dudley Sutton já se manifestou num comunicado, enviado à imprensa internacional, e garante estar “arrasada com a perda”, afirmando ainda que esta deixa uma “lacuna”.

Os familiares do ator agradeceram também o carinho dos fãs e amigos e deixam um forte agradecimento aos cuidados médicos que Dudley Sutton recebeu no Royal Trinity Hospice, em Clapham, no sul de Londres.

O ator ficou conhecido pela série ‘Lovejoy’ ao interpretar Tinker, entre 1986 e 1994. Mais tarde chamou à atenção ao dar vida a um motocilista gay em ‘The Leather Boys’.