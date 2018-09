Sobe para oito o número de feridos em incêndio num prédio em Almada

Subiu para oito o número de feridos na sequência de um incêndio num prédio no Pragal, concelho de Almada. De acordo com a Proteção Civil, citada pela Lusa, um dos feridos está em estado grave.

Além dos oito feridos, que foram transportados para o Hospital Garcia da Horta, outras 10 pessoas foram assistidas no local.

O incêndio deflagrou no terceiro andar do edifício e obrigou à evacuação de todas as pessoas que estavam no prédio. Até ao momento a origem do incêndio ainda é desconhecida.

A Câmara Municipal de Almada está a avaliar eventuais desalojamentos.