Foram registadas 10 ocorrências na passagem da tempestade tropical Helene pelos Açores

Foram registadas 10 ocorrências, na noite de sábado e na madrugada de domingo, com a passagem da tempestade tropical Helene pelos Açores.

De acordo com a Proteção Civil, apesar das ocorrências, não houve “danos humanos, nem materiais”, sendo que as ocorrências registadas estiveram relacionadas com “quedas de árvores e uma pequena derrocada”.

Todas as ilhas do arquipélago estavam sobre aviso laranja e amarelo e as ilhas das Flores e Corvo sob aviso vermelho até à meia noite.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê agora uma “melhoria do estado do tempo”, mas mantém o aviso amarelo em todas as ilhas dos Açores.