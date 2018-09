Câmara do Funchal aguarda esclarecimentos da queda de árvore que matou 13 pessoas, em 2017

A Câmara Municipal do Funchal disse este domingo que está a aguardar esclarecimentos do técnico contratado pela autarquia para a peritagem à árvore que caiu, em 2017, provocando a morte de 13 pessoas, depois de o JM avançar com a notícia de que havia sido ocultada a existência de um fungo.

"Fomos surpreendidos com essa notícia", afirmou o presidente Paulo Cafôfo, citado pela Lusa, afirmando ainda que, após a notícia, solicitou imediatamente esclarecimentos ao técnico, um professor universitário de Trás-os-Montes, contratado pela autarquia para a peritagem à queda do carvalho, na freguesia do Monte, concelho do Funchal.

No último sábado, o JM noticiou que a peritagem ocultou a existência de um fungo na árvore, o que poderá ter contribuído para o seu colapso. A denúncia chegou ao Ministério Público (MP) por Rocha da Silva, um técnico que participou nas primeiras peritagens.

"Nós pedimos esclarecimentos ao técnico contratado [pela autarquia] e aguardamos esses esclarecimentos, esperando que haja uma explicação para a notícia que veio a público", disse o autarca.

Recorde-se que, na sequência da queda do carvalho, o presidente da autarquia, a vereadora do Ambiente e um funcionário camarário foram constituídos arguidos.