Ronaldo estreia-se a marcar pela Juventus

Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar pela Juventus, este domingo, frente ao Sassuolo, depois de três jornadas sem marcar, desde que assinou pela equipa italiana. O internacional português quebrou o jejum e marcou dois golos pelo novo clube, um aos 50 minutos de jogo e o segundo ao 65, colocando a Juventus a vencer por 2-0.

Depois da transferência do Real Madrid para a Juventus por 112 milhões de euros, Ronaldo ainda não tinha marcado qualquer golo num jogo oficial da equipa italiana.

A ausência de golos do jogador português tem sido falado nas últimas semanas e voltou a ser tema antes do jogo deste domingo, mas o treinador da Juventus justificou que, apesar de não ter marcado, Cristiano esteve sempre muito ativo e "rematou muito à baliza" e ainda fará muitos golos em Itália.

Massimiliano Allegri referiu ainda que o português merece receber o prémio 'The Best', que nomeia o melhor jogador do mundo, para o qual está uma vez mais nomeado. "Eu daria ao Cristiano, por tudo o que fez na última época", justificou o treinador, mencionando os 15 golos do português que contribuíram na caminhada do Real Madrid para a sua terceira Liga dos Campeões consecutiva.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo concorre contra o croata Luka Modric e o egípcio Mohamed Salah para o prémio de melhor jogador do mundo.