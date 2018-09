Efacec celebra acordo com China Media Capita

A Efacec celebrou um acordo com a China Media Capital (CMC), empresa que investe em diversas áreas de negócio ligadas às novas tecnologias, aos media e ao desporto, para concretizar uma das principais ambições estratégicas do projeto Efacec 2020: a entrada no mercado da Ásia Pacífico.

A empresa vai apoiar a equipa TECHEETAH Formula E Team, a detentora do título da Fórmula E (fórmula 1 dos carros elétricos), durante os próximos três anos.

"Acreditamos que a Fórmula E é o futuro do automobilismo. Estamos muito motivados para associar a Efacec a este ecossistema que alia desporto, sustentabilidade e entretenimento e que proporciona uma plataforma única para o desenvolvimento de negócios", considera Ângelo Ramalho, CEO da empresa que é controlada por uma empresa da empresária angolana Isabel dos Santos.

"Esta é uma oportunidade única para a Efacec reforçar o seu posicionamento e notoriedade junto dos principais ‘players’ internacionais de mobilidade eléctrica", sublinha o gestor, em comunicado da empresa, fazendo votos que "estes três anos de ligação à Techeetah sejam um período pleno de vitórias, tanto nos grandes prémios como nos negócios".

Já para Mark Preston, "team principal" da Techeetah Formula E Team, a equipa vai "oferecer um verdadeiro retorno do investimento para a Efacec, não só enquanto equipa extramente competitiva como também enquanto organização ‘business oriented’, que pode proporcionar um crescimento comercial aos parceiros".