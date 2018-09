Mark Bourke. Banqueiro irlandês a caminho do Novo Banco

Bourke irá assumir "um cargo sénior no banco português controlado pela Lone Star" e deverá assumir funções no início do próximo ano.

O atual CFO do irlandês Allied Irish Banks (AIB), Mark Bourke, está a caminho do Novo Banco. A informação foi avançada pelo "Irish Times", sem adiantar, no entanto, qual o cargo que irá desempenhar na instituição liderada por António Ramalho.

Segundo o mesmo jornal, Bourke irá assumir "um cargo sénior no banco português controlado pela Lone Star" e deverá assumir funções no início do próximo ano.

Mark Bourke entrou no AIB em 2014 e já tinha anunciado, no início de setembro, que iria sair do banco. Ele foi um dos rostos responsáveis pela recuperação da instituição que foi resgatada em 2010 e de a colocar no mercado bolsista,

Recorde-se que, o Novo Banco regressou aos lucros no primeiro trimestre deste ano, mas a situação inverteu-se em junho. No final do semestre os prejuízos já estavam em 231,2 milhões de euros.