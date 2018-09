Afreximbank garante pagamento de exportações para África

O instrumento financeiro foi anunciado no Cairo e será agora apresentado em mais dez cidades africanas nas próximas semanas.

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) vai assumir os riscos de incumprimento das cartas emitidas pelos bancos a garantir o pagamento das exportações para África, para facilitar o comércio e impulsionar o desenvolvimento económico do continente.

O Programa de Facilitação do Comércio Financeiro foi anunciado no Cairo, a sede do Afreximbank, “em resposta aos requisitos cada vez mais rigorosos de ‘compliance’ e cumprimento dos regulamentos que estão a ser impostos pela banca internacional aos bancos africanos para poderem beneficiar de linhas de crédito” e responder às normas dos reguladores.

O instrumento financeiro, que será apresentado em mais dez cidades africanas nas próximas semanas, surge na sequência do aumento do volume de regras e regulamentos que os bancos internacionais têm de seguir para investir ou emprestar a parceiros africanos, o que tem levado a uma diminuição dos investimentos e à retirada de operações por parte de alguns dos maiores bancos de investimentos a nível mundial.