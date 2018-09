JPMorgan diz que próxima crise financeira será em 2020

No entanto, os especialistas admitem que provavelmente vai ser menos dolorosa do que a última, depois do colapso do Lehman Brothers.

Depois de Nouriel Roubini é a a vez do banco de investimento JPMorgan dizer que a próxima crise financeira será em 2020. Esta é a conclusão dos especialistas do JPMorgan depois de terem criado um modelo com o objetivo de aferir o timing e a severidade da próxima crise.

No entanto, os especialistas admitem que provavelmente vai ser menos dolorosa do que a última, depois do colapso do Lehman Brothers.

Já na semana passada, Roubini tinha admitido "que a expansão global deverá continuar este ano e no próximo – porque os EUA estão a apresentar grandes défices orçamentais, a China prossegue as suas políticas de estímulo e a Europa mantém-se na vida da recuperação. No entanto, existem várias razões pelas quais poderão surgir as condições para uma recessão mundial e crise financeira em 2020", refere.

Também o ex-presidente do BCE, Jean-Claude Trichet, já veio alertar para a atual situação financeira mundial, que se encontra num plano tão perigoso como o vivido em 2007, ano que antecedeu a maior falência financeira: Lehman Brothers.