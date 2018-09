O corpo de um homem foi encontrado na madrugada deste domingo pela Polícia Marítima na Praia da Bela Vista, Costa da Caparica.

Segundo fonte da Polícia Marítima disse à Lusa, as autoridades tinham sido contactadas no sábado por um colega de trabalho da vítima, porque esta não apareceu para trabalhar.

A Polícia Judiciária está agora encarregue do caso e irá investigar as causas do incidente.