Lisboa. Miguel Gaspar diz 165 novos autocarros da Carris entrarão em circulação em "finais de outubro"

O vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, anunciou ontem que prevê que os recém adquiridos autocarros da Carris entrem em circulação para substituir e reforçar a frota da empresa em “finais de outubro”.

O governante local anunciou o reforço da Carris à margem de um desfile de elétricos históricos, em Lisboa, organizado pela Carris.

O executivo camarário avançou com a compra de 165 novos autocarros no início de fevereiro, estimando que fossem entregues à Câmara em setembro. A Câmara também comprou 15 novos veículos elétricos, esperando que cheguem no primeiro trimestre de 2019.

"Um autocarro não chega e está pronto a usar. Ele chega, entra nos armazéns da Carris, é equipado com os sistemas de bilhética, os sistemas de controlo, [é preciso] os motoristas terem formação no autocarro... há todo um processo de algumas poucas semanas entre ele estar cá fisicamente e ir para a estrada ao serviço das pessoas", explicou o vereador Miguel Gaspar. "Vamos finalmente comprar elétricos passados 30 anos", assegurou.