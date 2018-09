Escola em Santa Cruz das Flores encerrada amanhã devido a inundações

Uma escola em Santa Cruz das Flores, nos Açores, vai estar encerrada amanhã para que as obras de intervenção nas coberturas da escola, que foram atrasadas devido à passagem da tempestade, possam ser concluídas.

Em comunicado, a Secretaria Regional da Educação e da Cultura explicou que a tempestade que afetou os Açores provocou inundações em algumas salas de aula, o que “inviabiliza igualmente a imediata lecionação”.

Naquele estabelecimento está a decorrer uma intervenção “que visa colmatar as deficiências no edifício”. Esta intervenção “inclui reparação de fissuras, pintura do edifício, retirada de parte da cobertura de fibrocimento, impermeabilização de zonas de infliltração e substituição ou reparação de vedações degradadas pelo efeito próximo do mar”, explica a secretaria.

Segundo a Proteção Civil dos Açores, no sábado foram registadas 10 ocorrências devido à passagem da tempestade, mas não se registaram danos humanos e materiais.