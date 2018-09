Visita de António Costa a Angola é para pensar “no futuro”

Uma visita a pensar no futuro. António Costa começa esta segunda-feira a visita oficial de dois dias a Angola e disse aos jornalistas, após ter aterrado no aeroporto internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, que há “muito” que se pode fazer nas relações económicas bilaterais em que o nível é “muito intenso”.

"Há muito que podemos e devemos fazer em conjunto a nível das relações económicas entre os nossos países, que é muito intenso. Angola tem a grande missão de diversificar a sua base económica, de substituir pela produção muitas das suas importações", disse o primeiro-ministro português.

Para Costa, “isso é uma oportunidade também para muitas empresas portuguesas poderem explorar”. “Estamos a criar um conjunto de instrumentos para que os agentes económicos dos dois países possam investir cá e lá. O acordo para evitar a dupla tributação é um caso, a remuneração e o alargamento da linha de crédito é outro caso, mas há vários objetivos nesta viagem", reforçou.

Numa altura em que as relações entre Portugal e Angola estão mais tremidas, depois da acusação de corrupção ao vice-presidente angolano por parte do Ministério Público, António Costa acredita que esta visita se trata da “continuação de uma história longa”. “Mas, como tenho dito, acho que cada vez é mais importante termos a noção de que liga-nos mais o futuro do que o passado. É concentrarmo-nos no futuro e é no futuro que temos de estar”, acrescentou.

António Costa foi recebido em Angola pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto. Com o primeiro-ministro português viajam os ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, da Agricultura, Capoulas Santos, e os secretários de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro, da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias e Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho.

A visita está prevista durar dois dia, terminando terça-feira ao fim da tarde, e tem como objetivo retomar rapidamente os níveis de relação económica de 2014, assim como normalizar os contactos bilaterais políticos diplomáticos. João Lourenço, presidente angolano, também tem prevista uma visita a Portugal para o final do mês de novembro.