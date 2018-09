Dalai Lama admite saber que havia abusos sexuais entre os mestres budistas

Há um novo escândalo de abusos sexuais. Dalai Lama admitiu que sabia há várias décadas existiam abusos sexuais por parte de professores. O chefe dos budistas deixou um apelo às vítimas para que tornem públicos os nomes dos agressores.

Desde os anos 90 que o líder espiritual tibetano tem conhecimento de abusos sexuais cometidos por mestres budistas. O anúncio foi feito no passado sábado, numa entrevista à televisão pública holandesa, no âmbito da visita de Dalai Lama à Holanda.

Na passada sexta-feira, o líder espiritual recebeu testemunhos escritos de 12 supostas vítimas de abusos físicos e psicológicos por parte de vários mestres budistas. No mesmo dia, Dalai Lama esteve reunido com quatro representantes do grupo de vítimas que pediu ao líder dos budistas para usar a sua autoridade moral para influenciar a fé.

Para Dalai Lama aqueles relatos “não eram novos”. Ele “já sabia dessas coisas”, inclusive sobre o polémico mestre budista Sogyal Rimpoché, que foi acusado em 1992 de todo o tipo de abusos a alunos em retiros na Europa.

Para o líder espiritual, as vítimas “devem tornar as suas histórias públicas” para que a identidade dos agressores sejam denunciadas. O próprio Dalai Lama comprometeu-se a agir, garantindo que ia apresentar os relatos das 12 vítimas durante uma reunião com professores budistas sobre abusos sexuais, físicos e psicológicos.