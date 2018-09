Há 12 concelhos com risco máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta segunda-feira doze concelhos sob risco máximo de incêndio.

Os concelhos de Gavião (Portalegre), Mação (Santarém), Proença-a-Nova, Vila Velha do Ródão (Castelo Branco), Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Trancoso (Guarda), Freixo de Espada à Cinta (Bragança), Penedono, Sernancelhe, Tarouca (Viseu) estão sob maior risco de incêndio devido às altas temperaturas.

Há ainda mais 18 concelhos com risco muito elevado de incêndio, o segundo mais elevado da escala. Os cálculos são feitos com base nas condições observadas às 13h00 relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Esta segunda-feira está previsto céu pouco nublado para Portugal continental, com maior nebulosidade no litoral oeste durante a manhã. Nas regiões sul, interior norte e centro a parte da tarde traz um aumento de nebulosidade, havendo a possibilidade de aguaceiros que podem tornar-se em granizo. Há ainda a possibilidade de trovoada, principalmente no Sotavento algarvio e no interior da região sul.

As temperaturas vão variar entre os 13 graus Celsius em Viana do Castelo, Braga e Porto e os 35 em Santarém. Viana do Castelo é o concelho mais frio com 13 graus de mínima e 21 de máxima, enquanto Faro aparece como uma das cidades mais quentes, com 22 de mínima, e Santarém com 35 de máxima.