Polícia esfaqueado em Bruxelas

Um polícia foi atacado e esfaqueado por um homem, na manhã desta segunda-feira, em Maximilien Park, um bairro em Bruxelas. O agressor acabou por ser alvejado pelo colega do agente ferido.

De acordo com a agência Reuters, os dois polícias abordaram dois homens que estavam a dormir perto de um centro de asilo, quando um deles se levantou e ameaçou os polícias com uma faca na mão. O agressor não acatou as ordens da polícia e não largou a arma, acabando por atacar um dos agentes.

O outro polícia acabou por alvejar o agressor no peito, ferindo-o gravemente, de acordo com a agência Associated Press. No entanto, até ao momento, a polícia não prestou declarações nem sobre as características do agressor e nem o motivo do ataque.