Bale sobre saída de Ronaldo: ‘Passámos a jogar mais em equipa e não em torno de um único jogador’

O avançado do Real Madrid falou numa equipa mais unida sem Ronaldo e recordou a ira de ter sido posto no banco por Zidane na final da Liga dos Campeões.

O antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo, no Real Madrid, Gareth Bale considera que a saída do português para a Juventus tornou a equipa mais descontraída.

Em entrevista ao jornal inglês Daily Mail, o avançado galês reconhece que uma equipa sem Ronaldo não é a mesma coisa. “É óbvio que é um pouco diferente do que quando tínhamos a jogar connosco um jogador tão bom”, afirmou Bale.

“É um pouco mais relaxado, acho que existe mais uma equipa a trabalhar como uma unidade e não em torno de um único jogador”, acrescentou.

Os comentários controversos não ficaram por aqui, Bale além de ter falado de uma nova equipa após a saída de Ronaldo, recordou ainda o momento em que ficou “chateado, muito chateado” com Zinedine Zidade, na época treinador do Real Madrid, quando este o pôs no banco na final da Liga dos Campeões, na época passada.

“Senti que merecia ser titular. Estava a marcar na Liga. Foi difícil não me deixar afetar pela ira”, sublinhou Bale.