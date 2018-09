Portugal tem a segunda taxa de vagas de emprego mais baixa da União Europeia

O segundo trimestre trouxe um aumento à taxa de vagas de emprego registada na Zona Euro e na União Europeia. Segundo o Eurostat, entre abril e junho, na Zona Euro a taxa passou de 1,9% no período homólogo para os 2,1% este ano, um aumento semelhante ao da UE que passou dos 2,0% para os 2,2%.

No entanto, Portugal permanece no fim da lista. Logo a seguir à Grécia – com uma taxa de 0,7% – aparecem Portugal, Espanha e Bulgária com 0,9% cada. A República Checa lidera a tabela com 5,4%, seguida da Bélgica com 3,5% e da Holanda com 3,1%.

No caso Português – assim como em outros sete estados da UE – a taxa manteve-se igual quer quando comparada com o mesmo período do ano anterior quer em comparação ao primeiro trimestre do ano. No entanto em 20 Estados-membros a taxa de vagas de emprego aumentou face ao período homologo, tendo só a Estónia registado um recuo.