As piores férias do humorista podem bem ter sido as deste ano, ou do ano passado, ou basicamente todas desde que teve filhos. Com o verão a significar “cansaço”, António Raminhos aproveita ainda as férias para se “vingar” das filhas.

Verão é sinónimo de...

Cansaço.

Conte-nos quais foram as suas melhores férias.

As minhas melhores férias foram quando não tinha filhos, de certeza absoluta. Fui a Tarifa, no sul de Espanha, com a minha mulher. Ficámos num sítio de dois hippies ingleses, no meio da serra. Curiosamente, ficámos ao lado da terra onde viria a estar presa a Sara Norte.

E as piores?

As deste ano podem estar entre as piores simplesmente porque, com filhos, esquece:um gajo é mordomo, é empregado. Pior que isso foi o verão em que fiquei desempregado e tive o funeral da minha avó e da minha tia com um mês de distância – em 2005 ou 2006... Embora um gajo tirar férias com filhos pareça bastante um funeral, às vezes: só sofrimento e dá vontade de chorar.



Praia de eleição?

Almograve, perto de Vila Nova de Mil Fontes.



A que horas vai para a praia?

Por causa das miúdas, tentamos ir sempre por volta das 9h, 9h30, e ficamos até ao meio-dia, no máximo. Depois voltamos a partir das 17h30.



Faz desporto ou exercício físico durante as férias? Qual?

Durante as férias, como ando mais fora, faço só ginásio.



Qual é a melhor bola-de-berlim?

Eu não sou tão fã de bolas-de-berlim, sou mais fã de croissants com chocolate.



De que marisco não prescinde nesta época?

Amêijoas, claro.



Férias é sinónimo de mais fotografias no Instagram ou de estar em modo offline durante dias?

Como estou com as miúdas, vou tirando muitas fotos, até porque é uma maneira de me vingar um bocadinho. Embora, quando estou só com a minha mulher, prefiramos não pôr fotografias.



Qual o objeto que leva sempre consigo na bagagem?

Cuecas, não podem faltar. Posso andar sempre com a mesma roupa, mas tenho de ter sempre cuecas a mais.



Com que figura pública gostaria de ir de férias e porquê?

Com o Conan O’Brien. Imaginava-me a tomar banho em Almograve com o Conan O’Brien.



Se encontrar Marcelo Rebelo de Sousa na praia pede para tirar uma selfie?

Claro que pedia para tirar uma selfie com o Presidente. Íamos os dois a nadar, como ele gosta, e tirávamos uma selfie debaixo de água, para ser diferente.



Que filme, livro e música levaria consigo para uma ilha deserta?

Um filme, levava o “Náufrago”,com o Tom Hanks. (risos) O livro, levava um do Gustavo Santos porque é preciso muita autoajuda nesses momentos. E música: Toy. Tinha de levar o meu amigo Toy.



O que não faz enquanto está de férias?

Descansar.

Qual a viagem que ainda não fez e não pode deixar de fazer?

Gostava muito de ir com a minha mulher a Los Angeles, apesar de já lá ter ido sozinho.



Vai cometer excessos nestas férias?

Isso já faço, não preciso de férias para isso. Não sou muito de excessos nas férias porque já os vou fazendo normalmente. Por isso, não sinto essa necessidade.